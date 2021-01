Miracoli dal cielo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Miracoli dal cielo, film drammatico del 2016 diretto da Patricia Riggen che racconta una storia vera. Il film è basato sul libro di Christy Beam, che racconta la storia della sua giovane figlia che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo poi da una malattia incurabile. Le riprese sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, nel mese di luglio 2015. Il film è uscito il 16 marzo 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama – Storia vera

Il film è basato sull’incredibile storia vera della famiglia Beam. Anna soffre di un raro disturbo digestivo incurabile, ma dopo un drammatico incidente, nel quale sperimenta una NDE, scopre di essere inspiegabilmente guarita.

Miracoli dal cielo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miracoli dal cielo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Garner: Christy Beam

Martin Henderson: Kevin Beam

Queen Latifah: Angela

John Carroll Lynch: pastore Scott

Brighton Sharbino: Abby Beam

Kylie Rogers: Anna Beam

Courtney Fansler: Adelyn Beam

Hannah Alligood: Haley

Eugenio Derbez: dottor Nurko

Zach Sale: dottor Todd Blythe

Bruce Altman: dottor Burgi

Wayne Pére: Ben

Rhoda Griffis: ragazza in chiesa

Gregory Alan Williams: dottor Joe Hester

Kevin Sizemore: Garvey

Kelly Collins Lintz: Emmy

Suehyla El-attar: addetta all’accoglienza

Streaming e tv

Dove vedere Miracoli dal cielo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand.

