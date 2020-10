Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast

In seconda serata su Italia 1 torna l’appuntamento con Miracle Workers – Dark Ages: la seconda stagione arriva in prima tv con Daniel Radcliffe. La serie nasce come un’antologia, ogni stagione infatti si può seguire tranquillamente stand-alone (come American Horror Story). Mentre nella prima stagione abbiamo visto i nostri eroi avere a che fare con il paradiso e il pericolo dell’imminente distruzione del pianeta Terra, in questa nuova stagione li vedremo invece alle prese con il Medioevo. Vediamo insieme qual è la trama e chi vediamo nel cast.

La trama

In questa stagione vediamo quindi i protagonisti rapportarsi con il Medioevo, un gruppo di abitanti di un villaggio medievale che cercano di rimanere positivi nonostante vivano in un’epoca dove regna la disuguaglianza e una forte differenza tra classi sociali, così come una scarsissima assistenza sanitaria e una diffusa ignoranza. Nella prima puntata vediamo Alexandra che chiede alla sua migliore amica: “TI sembra di vivere in un periodo particolarmente oscuro della storia?”.

Il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal personaggio di Daniel Radcliffe, il principe Chauncley, un reale molto viziato che ama giocare con le anatre da compagnia e che teme di non essere all’altezza delle aspettative paterne. Steve Buscemi invece interpreta Eddie Spalacac, un contadino che ama la sua vita nonostante il suo sia il lavoro peggiore. Geraldine Viswanathan invece interpreta Alexandra, la figlia di Eddie, una ragazza brillante che sogna di lasciare il villaggio per andare in un posto più civilizzato. Jon Bass invece è Mikey, il fratello di Al. Karan Soni invece interpreta Lord Vexler, mentre Lolly Adefope è Maggie. Miracle Workers vi aspetta su Italia 1 da venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 01:05 (in seconda serata, dopo Le Iene Show).

