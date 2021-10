Mio fratello rincorre i dinosauri: la trama del film in onda su Rai 1

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, su Rai 1 va in onda il film Mio fratello rincorre i dinosauri, pellicola del 2019 in prima visione dalle 21.25. La pellicola, diretta da Stefano Cipani e interpretato da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, racconta la storia di Jack e di suo fratello Gio, con la sindrome di Down.

Fin da piccolo Jack crede che suo fratello abbia dei superpoteri ma, ora che sta per andare al liceo, qualcosa cambia, soprattutto quando conosce Arianna, la sua prima cotta. Mio fratello rincorre i dinosauri è tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, un best seller che vanta 300mila copie vendute e tradotto in 15 lingue. Di seguito la trama completa.

Trama: di cosa parla, storia vera

Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato. Agli occhi di Jack, Giovanni detto Giò si rivela da subito speciale, perché è dotato del superpotere di “dar vita alle cose”. Solo dopo i 14 anni, Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con sindrome di Down.

Cast

Abbiamo visto la trama di Mio fratello rincorre i dinosauri, ma qual è il cast del film? Troviamo tanti attori amati dal pubblico come Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Saul Nanni, Rossy De Palma. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.