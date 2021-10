Mio fratello rincorre i dinosauri: trama, cast, libro, autore, storia vera, trailer, streaming film Rai 1

Mio fratello rincorre i dinosauri è il film in onda questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, su Rai 1 in prima visione dalle 21.25. La pellicola del 2019 è diretta da Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, ed è tratta dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, un best seller che vanta 300mila copie vendute e tradotto in 15 lingue. Ma qual è la trama, il cast, la storia vera, il trailer e dove vedere in streaming Mio fratello rincorre i dinosauri? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Jack (Francesco Gheghi) che fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio (Lorenzo Sisto), suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna (Arianna Becheroni), la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio.

Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che è davvero un supereroe.

Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Mio fratello rincorre i dinosauri? Troviamo tanti attori amati dal pubblico come Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Saul Nanni, Rossy De Palma. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Gassmann: Davide

Isabella Ragonese: Katia

Francesco Gheghi: Giacomo

Lorenzo Sisto: Giovanni

Arianna Becheroni: Arianna

Roberto Nocchi: Vittorio

Rossy De Palma: zia Dolores

Gea Dall’orto: Chiara

Mariavittoria Dallasta: Alice

Edoardo Pagliai: Scar

Saul Nanni: Brune

Sara Lacitignola: Fidanzata di Brune

Streaming e tv

Dove vedere Mio fratello rincorre i dinosauri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.