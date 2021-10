Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast del film. Attori e personaggi

Mio fratello rincorre i dinosauri è il film in onda questa sera, 27 ottobre 2021, alle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da Stefano Cipani e interpretata da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, che racconta la storia di Jack e di suo fratello Gio, con la sindrome di Down. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, un best seller forte di 300mila copie vendute e tradotto in 15 lingue. Di seguito il cast completo, con attori e personaggi interpretati.

Alessandro Gassmann: Davide

Isabella Ragonese: Katia

Francesco Gheghi: Giacomo

Lorenzo Sisto: Giovanni

Arianna Becheroni: Arianna

Roberto Nocchi: Vittorio

Rossy De Palma: zia Dolores

Gea Dall’orto: Chiara

Mariavittoria Dallasta: Alice

Edoardo Pagliai: Scar

Saul Nanni: Brune

Sara Lacitignola: Fidanzata di Brune

Trama

Abbiamo visto il cast di Mio fratello rincorre i dinosauri, ora una breve trama (riassunto) del film tratto dal libro di Mazzariol in prima visione stasera, 28 ottobre 2021, su Rai 1 dalle 21.25. Jack ha due genitori spiritosi e democratici e delle sorelle che lo tiranneggiano, asserendo la loro “superiorità femminile”. E come se non bastasse è in arrivo un altro fratellino. Agli occhi di Jack, Giovanni detto Giò si rivela da subito speciale, perché è dotato del superpotere di “dar vita alle cose”. Solo dopo i 14 anni, Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con sindrome di Down.