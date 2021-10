Mine: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Sky Cinema

Mine è il film in onda questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un avvincente thriller del 2016, diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, con protagonisti Armie Hammer e Annabelle Wallis. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Mine? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Mine racconta la storia di due marines, Mike Stevens (Armie Hammer) e Tommy Madison (Tom Cullen), dispersi nel deserto dopo il fallimento di una missione in Nord Africa. Mentre stanno cercando di fare rientro alla base, con il gps fuori uso, si imbattono in un campo minato. Tommy finisce su una mina e nell’esplosione perde le gambe. Anche Mike, nel tentativo di aiutarlo, mette il piede su un ordigno e, per non farlo esplodere, rimane fermo immobile.

A quel punto il suo compagno che non regge la botta emotiva di quanto gli è capitato, si uccide con un colpo di pistola. Mike riesce a mettersi in contatto con i suoi compagni che però lo avvertono che non potranno essere da lui prima di cinquantadue ore. Comincia così una lunga prova di resistenza per il soldato che cerca in tutti i modi di sopravvivere nel deserto senza cibo e soprattutto senza potersi muovere, perché è il suo peso a non innescare la mina. È davvero difficile non cedere alla stanchezza e alla paura. A complicare la situazione è l’arrivo di una una tempesta di sabbia. Il vento potrebbe sollevarlo dalla sua posizione, così cerca di tenere addosso tutti gli oggetti che ha. Mancano ancora parecchie ore all’arrivo dei suoi compagni.

Mine: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film, ma qual è il cast? La pellicola è diretta da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Tra gli attori Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Armie Hammer: Mike Stevens

Annabelle Wallis: Jenny

Tom Cullen: Tommy Madison

Clint Dyer: il Berbero

Geoff Bell: padre di Mike

Juliet Aubrey: madre di Mike

Trailer

Di seguito il trailer di Mine, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Mine in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.