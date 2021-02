Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata (il finale di stagione) di Mina Settembre, dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della sesta e ultima puntata.

Trama

Le anticipazioni rivelano che per Mina arriverà il punto di prendere in mano le redini della situazione e dovrà fare i conti con il prepotente passato che tornerà a bussare di nuovo alla sua porta. Per la protagonista di Mina Settembre, stando alla trama del finale di stagione, sarà il momento di sapere delle amare e sconcertanti verità legate a suo padre che fino a questo momento le erano del tutto sconosciute. Rivelazioni che potrebbero avere delle conseguenze anche sulle persone che gravitano nell’orbita della donna… Ma per lei arriverà il momento di fare chiarezza anche con i suoi sentimenti. Gli spoiler della puntata finale di Mina Settembre, in onda oggi, domenica 14 febbraio 2021, raccontano che la donna si ritroverà ancora una volta divisa tra “due fuochi”. Da un lato ci sarà il suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) che sembrerà fare dei passi in avanti nei confronti di Gelsomina, quasi intenzionato a voler riprendere in mano le redini della loro storia. Dall’altro Mimmo che apparirà sempre più distante dalla donna, soprattutto dopo aver deciso di lasciare il consultorio per le gravi accuse di molestie che gli sono state rivolte contro. Quale sarà a questo punto la decisione di Mina?

Mina Settembre: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Mina Settembre (finale stagione), ma qual è il cast (attori) della serie tv? Di seguito l’elenco completo:

Serena Rossi: Mina

Giuseppe Zeno: Domenico Gammardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudy Trapanese

Marina Confalone: Olga

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Primo Reggiani: Max

Lorena Cacciatore: Giada

Kiara Tomaselli: Piera

Maria Vera Ratti: Nanninella Capasso

Antonio Buonanno: Salvatore Ausiello

Mimmo Esposito: professor Brunelli

Claudia Ruffo: Lucia Improta

Salvatore Striano: Pasquale Coppola

Peppe Lanzetta: Michele Coppola

Daria D’Antonio: Concetta Ammaturo

Angelo Caianiello: Thomas Crastone

Bianca Maria D’Amato:

Miloud Mourad Benamara: Ahmed Bassir

Martina Attanasio

Streaming e diretta tv

Dove vedere la sesta puntata di Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La sesta e ultima puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – domenica 14 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Mina Settembre 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio 2021 Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 febbraio