Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Mina Settembre, dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata.

Trama

Nel primo episodio della quinta puntata in onda oggi – 5 febbraio 2021 – dal titolo La vita è un morso, Mina dovrà vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, Michele sta ora scontando la sua pena agli arresti domiciliari. L’uomo però ha un desiderio che necessita dell’autorizzazione di Mina per realizzarsi. Vorrebbe partecipare al funerale di uno dei suoi più cari amici, il che significherebbe ottenere un permesso. L’amico di Michele era anche il suo vicino di casa, che gli è stato accanto per diverso tempo nonostante la malattia, curando le sue ferite e dimenticandosi delle proprie. Per Michele dunque è indispensabile ricordarlo e rendergli omaggio come si deve…

Nel secondo episodio della quinta puntata di Mina Settembre, intitolato Un giorno brutto, il personaggio interpretato da Serena Rossi ha preso per errore l’agenda della sua migliore amica. Accortasi del disguido, Irene cerca disperatamente Mina per averla indietro. Ma che cosa le sta nascondendo? Perché tutta questa fretta? Mentre Mina stessa prova a ridargliela, qualcosa trattiene l’assistente sociale in consultorio. Stavolta il caso che si appresta a seguire la metterà davvero a dura prova: una ragazza, infatti, si presenta da Mina sostenendo di aver subito abusi da Domenico. Sarà vero?

Mina Settembre: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Mina Settembre, ma qual è il cast (attori) della serie tv? Di seguito l’elenco completo:

Serena Rossi: Mina

Giuseppe Zeno: Domenico Gammardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudy Trapanese

Marina Confalone: Olga

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Primo Reggiani: Max

Lorena Cacciatore: Giada

Kiara Tomaselli: Piera

Maria Vera Ratti: Nanninella Capasso

Antonio Buonanno: Salvatore Ausiello

Mimmo Esposito: professor Brunelli

Claudia Ruffo: Lucia Improta

Salvatore Striano: Pasquale Coppola

Peppe Lanzetta: Michele Coppola

Daria D’Antonio: Concetta Ammaturo

Angelo Caianiello: Thomas Crastone

Bianca Maria D’Amato:

Miloud Mourad Benamara: Ahmed Bassir

Martina Attanasio

Streaming e diretta tv

Dove vedere la quinta puntata di Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – domenica 5 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Mina Settembre, prossima puntata: la trama della sesta e ultima (finale di stagione) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 febbraio 2021 Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 7 febbraio 2021