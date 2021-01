Mina Settembre, la trama della serie tv con Serena Rossi su Rai 1

Mina Settembre è la nuova fiction di Rai 1 in onda da questa sera, domenica 17 gennaio 2021, con Serena Rossi. Protagonista è un’assistente sociale napoletana, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al suo consultorio, nel centro storico di Napoli. Sebbene spesso sembri avere la testa da un’altra parte, Mina sa essere pragmatica e piena di risorse, riuscendo a tirar fuori la gente dai guai e a risolvere con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. Ma qual è la trama di Mina Settembre? Di cosa parla? Scopriamolo insieme.

Trama: di cosa parla

“Empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E’ stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”. Così la protagonista, l’attrice Serena Rossi, in conferenza stampa ha parlato di questa serie e del suo personaggio. La fiction è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’, editi da Sellerio. Ma vediamo insieme la trama.

Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina è divisa tra il suo ex marito Claudio e Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora. Temporaneamente ospite a casa di sua madre, algida e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti con un mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre mentito, nascondendo a tutti una seconda vita? Mina Settembre, secondo la trama della serie tv, si lancia quindi in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più scomoda di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della città per aiutare chi ha bisogno di lei. La serie offre anche un affresco di Napoli – e più in generale del nostro Paese – e dell’umanità variegata e sorprendente che la popola.

Sempre disponibile ad aiutare gli altri, Mina però non riesce a fare lo stesso con il suo cuore: ha un marito magistrato, Claudio, dal quale si è separata da poco e che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo si sente attratta da Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio. In più ci si mette sua madre Olga, una donna caustica e dalla battuta al vetriolo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera (la seconda puntata lunedì 18 gennaio) alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

