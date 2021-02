Mina Settembre, prossima puntata: la trama della sesta e ultima (finale stagione)

Cosa succederà nella prossima puntata (la sesta e ultima) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 14 febbraio 2021? Il finale di stagione vedrà, come al solito, due episodi.

Nel primo – intitolato “La vita è un morso” – Domenico (Giuseppe Zeno), dopo aver lasciato Piera (Kiara Tomasetti), torna a vivere dai suoi genitori. Mina deve occuparsi invece di Michele, un uomo ora agli arresti domiciliari e che vorrebbe andare al funerale di un amico. Mina cerca di capire se l’uomo sia sincero o se cerchi solo un modo per evadere. La protagonista prova anche a ricucire i rapporti con Claudio (Giorgio Pasotti), ma scopre che Giada (Lorena Cacciatore) ha preso possesso di casa loro e diventa gelosa.

Nel secondo episodio – “Un giorno brutto” – Irene (Christiane Filangieri) e Mina si scambiano per sbaglio le agende. Nel restituire l’agenda Mina – che deve occuparsi di una ragazza che accusa Domenico (Giuseppe Zeno) di averla violentata – fa una scoperta sconvolgente.

Quante puntate, quando va in onda

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la sesta e ultima, il finale di stagione) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata) per cinque domeniche e un lunedì su Rai 1. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021 OGGI

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

