Mina Settembre 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Mina Settembre 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco. Anche la terza stagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storico della città. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della seconda puntata, dal titolo “Figli”, Mina e Domenico si preparano a incontrare l’assistente sociale incaricato dell’adozione di Viola. L’uomo è un perfezionista e non fa sconti a Domenico che, dopo mesi di assenza seppur per buone ragioni, deve impegnarsi di più per costruire un vero rapporto con Viola.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Mina Settembre 3, dal titolo “Malafemmina”, Mina e Domenico hanno una notizia importante da condividere con Viola, ma temono che possa sconvolgerla. Tuttavia, Viola li conosce troppo bene, percepisce il loro disagio, nota qualcosa di strano nei loro comportamenti, e questo non fa che aumentare la sua confusione. Nel frattempo, andando al cimitero, Mina e Rosaria assistono a una scena inquietante: la tomba della madre di Rosaria viene vandalizzata da una misteriosa donna che lancia accuse terribili.

Mina Settembre 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Mina Settembre 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Mina Settembre

Giuseppe Zeno: Domenico

Marisa Laurito: zia Rosa

Christiana Filangeri: Irene

Valentina D’Agostino: Titti

Rosalia Porcaro: Rosaria

Chiara Russo: Fiore

Nando Paone: Rudy

Yari Gugliucci: Luigi Abbamondi

Ludovica Nasti: Viola

Francesco Di Napoli: Gianluca

Erasmo Genzini: Jonathan Ammaturo

Raffaele Russo: Kevin Ammaturo

Michele Rosiello: Giordano

Leandro Ianniello: Eddy

Lorenzo Lancellotti: Andrea

Annamaria De Matteo: Simona

Fabrizio Nevola: Nicola, marito di Simona

Daria D’Antonio: la madre di Jonathan e Kevin

Luca Ward: Arnaldo

Ianua Coeli Linhart: Benedetta

Simona Barbarulo: Nora Castaldo

Antonio Friello: il signor Castaldo

Barbara Foria: la signora Castaldo

Franca Abategiovanni: Giordana Borrelli

Antonio Perne: Natale De Maria

Irma Ciaramella: la moglie di Natale

Antonio Fortunato: Luciano De Maria

Adriano Pantaleo: l’assistente sociale Franco

Antonella Monetti: Carmela Caruso

Cristian De Vergori: Mattia Landoldi

Cloris Brosca: Rachele, la nonna di Mattia

Corrado Taranto: Armando Landolfi, nonno di Mattia

Margherita Romeo: Gabriella Panebianco, madre di Mattia

Balkissa Maiga: Jeanette Danoh

Emmanuel Dabone: Guy Danog

Carlo Geltrude: Ciro Ippolito

Antonella Stefanucci: Assuntina Barricelli, madre di Massimo

Alessio Sica: Massimo Barricelli

Ivan Castiglione: Mario Bertani

Tiziana De Giacomo: Vera, moglie di Mario

Giovanni Limite: Pietro Rubicone

Elisabetta De Palo: Angelina Amato

Fabio La Fata: Antonio Miranda

Elena Funari: Anna Gambardella

Katheryna Mykhailova: Desirè

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Mina Settembre 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.