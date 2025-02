Mina Settembre 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

Questa sera, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Mina Settembre 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco. Anche la terza stagione è stata girata a Napoli, in particolare sul lungomare e nel centro storico della città. Le riprese sono state effettuate tra l’inverno e la primavera del 2024. Dove vedere Mina Settembre 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 1.

Mina Settembre 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Mina Settembre 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate (da due episodi ciascuna: totale 12 episodi): la prima domenica 12 gennaio 2025; la sesta e ultima domenica 16 febbraio 2025. Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):