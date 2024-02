Milano Cortina 2026: le mascotte delle Olimpiadi invernali ospiti a Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo 2024 prenderanno parte anche le mascotte di Milano Cortina 2026 che arriveranno all’Ariston direttamente da Catanzaro. A sceglierle un contest organizzato per individuare le migliori idee per disegnare le mascotte ufficiali dei due eventi. Il comitato che gestisce la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi aveva invitato le scuole italiane a inviare dei progetti che potessero ispirare la creazione di due personaggi di fantasia che potessero rappresentare i valori e i significati dei Giochi Invernali, e la partecipazione è stata importante: sono arrivate 400 domande di adesione per 1600 idee progettuali ricevute, a nome di 681 classi partecipanti appartenenti a 82 istituti sparsi su tutto il territorio italiano.

Tra tutte le proposte arrivate, è stata scelta una coppia di disegni finalisti: una coppia di ermellini, ideata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Taverna, in provincia di Catanzaro, e una coppia di fiori – un bucaneve e una stella alpina – realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo A.B. SABIN di Segrate, in provincia di Milano.

Il sondaggio popolare, svolto sul web tra gli iscritti al Fan Team di Milano-Cortina 2026, ha premiato l’idea degli ermellini con il 53 per cento dei voti. Il prossimo step, ora, sarà realizzare un disegno che prenda spunto da quello che ha vinto il contest, e che celebrava il carattere inclusivo dei Giochi Olimpici: “Abbiamo scelto un animale agile, che vive nelle Alpi e che cambia colore al variare delle stagioni”, hanno spiegato gli alunni e i docenti che li hanno guidati. “Alle Olimpiadi ci sarà posto anche per loro: un messaggio di lealtà, apertura e integrazione, come nello spirito dei Giochi”.

