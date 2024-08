Milan Monza streaming e diretta tv: dove vedere il trofeo Berlusconi

Questa sera, 13 agosto 2024, va in onda da San Siro la seconda edizione del trofeo intitolato a Silvio Berlusconi, che vede affrontarsi il Milan e il Monza, le due squadre di cui Berlusconi fu presidente, portandole al successo. Un test amichevole importante a pochi giorni dall’inizio della Serie A. Vediamo dove vedere in diretta tv e in streaming e a che ora Milan Monza.

In tv

Appuntamento in diretta esclusiva questa sera, 13 agosto 2024, dalle ore 20.30 su Canale 5. Al centro della serata, da San Siro, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Milan di Paulo Fonseca e il Monza del grande ex rossonero Alessandro Nesta. Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione canora di Fausto Leali che proporrà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, vincitore dell’ultima edizione di ‘Io Canto Family’.

Al termine della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata al Presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club. Per 31 anni alla guida del Milan con cui ha conquistato 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee.

Poi il Monza, acquistato da Berlusconi nel 2018 quando militava in Serie C, ha centrato una doppia promozione: prima in Serie B e subito dopo in Serie A dove ha esordito per la prima volta nella sua storia il 13 agosto 2022. In queste due stagioni è stata la sorpresa del campionato, posizionandosi all’undicesimo posto nella stagione 2022/23 e al dodicesimo posto nella scorsa annata. La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo Monica Vanali e Claudio Raimondi.

Milan Monza streaming live

Se non siete a casa potete seguire il trofeo Silvio Berlusconi in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.