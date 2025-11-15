Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Midway: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Midway: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Midway, film del 2019 diretto da Roland Emmerich. Il cast principale del film è composto da Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel dicembre 1937, a Tokyo, l’addetto navale della Marina americana, il capitano di corvetta Edwin Layton, discute con i vertici della Marina imperiale riguardo alla posizione di entrambe le flotte nel teatro operativo dell’Oceano Pacifico. Durante questa riunione, Layton discute personalmente con l’ammiraglio Isoroku Yamamoto, il quale lo avvisa che se l’importazione del petrolio statunitense dovesse essere minacciata, allora il Giappone, che ha da poco attaccato la Cina, potrebbe prendere delle misure molto drastiche. Il 7 dicembre 1941, mentre Adolf Hitler domina in Europa grazie alla guerra lampo, i giapponesi stanno occupando la Cina da 4 anni e gli Stati Uniti sono ancora neutrali, una forza aeronavale giapponese comandata dal viceammiraglio Chūichi Nagumo attacca la base statunitense di Pearl Harbor, infliggendo danni catastrofici e causando la morte di migliaia di americani. Le portaerei, però, si salvano tutte, poiché non si trovano a Pearl Harbor al momento dell’attacco. Una di queste è la USS Enterprise, su cui si trovano i tenenti di vascello Dick Best e Clarence Dickinson, che sono amici fraterni. Dickinson, quella stessa mattina, viene inviato a Pearl Harbor dal suo comandante, il capitano di corvetta Wade McClusky, ma viene abbattuto dagli Zero giapponesi mentre è in volo, e prima di lanciarsi col paracadute trasmette via radio un messaggio che riferisce dell’attacco giapponese. Il viceammiraglio William Halsey, comandante della USS Enterprise, spedisce pertanto Dick Best e i suoi uomini alla ricerca delle portaerei nemiche, ma non avrà successo. L’attacco di Pearl Harbor comporta un cambio al comando della flotta americana del Pacifico: l’ammiraglio Husband Kimmel, che aveva ignorato gli avvertimenti di Layton sul possibile attacco giapponese, viene infatti sostituito dall’ammiraglio Chester Nimitz.

Midway: il cast

Abbiamo visto la trama di Midway, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ed Skrein: Richard “Dick” Best
  • Patrick Wilson: Edwin T. Layton
  • Luke Evans: Wade McClusky
  • Aaron Eckhart: Jimmy Doolittle
  • Nick Jonas: Bruno Gaido
  • Mandy Moore: Anne Best
  • Dennis Quaid: William Halsey
  • Woody Harrelson: Chester Nimitz
  • Mark Rolston: Ammiraglio Ernest King
  • Jake Weber: Raymond Spruance
  • Brennan Brown: Joseph Rochefort
  • Alexander Ludwig: Roy Pearce
  • Etsushi Toyokawa : Ammiraglio Isoroku Yamamoto
  • Tadanobu Asano: Tamon Yamaguchi
  • Keean Johnson: James Murray
  • Luke Kleintank: Clarence Earle Dickinson
  • Jun Kunimura: Chuichi Nagumo
  • Darren Criss: Eugene Lindsey
  • James Carpinello: William Brockman

Streaming e tv

Dove vedere Midway in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
