Michelle Impossible: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Michelle Impossible, lo show della Hunziker in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due puntate. La prima mercoledì 16 febbraio 2022; la seconda e ultima mercoledì febbraio 2022. Di seguito la programmazione nel dettaglio che, in caso di imprevisti, potrebbe cambiare:

Prima puntata: mercoledì 16 febbraio 2022, ore 21,40

Seconda puntata: mercoledì 23 febbraio 2022, ore 21,40

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Michelle Impossible? La messa in onda è prevista dalle ore 21,40 alle ore 00,40. La durata di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore. Lo show non sarà uno show autocelebrativo ma una “festa in casa”, in compagnia di tanti amici (con i quali Michelle Hunziker ha anche condiviso esperienze professionali), che si divertiranno a dissacrarla e a raccontare storie e aneddoti inediti al pubblico televisivo.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Michelle Impossible, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show della Hunziker andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.