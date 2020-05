Michelle Hunziker: carriera, vita privata, marito, fidanzato, figlie

Chi non ha sentito parlare di Michelle Hunziker? La conduttrice televisiva ha origini svizzere (da qui il suo cognome). Nata a Sorengo, nella svizzera italiana, il 24 gennaio 1977, la Hunziker si è fatta conoscere nel panorama italiano sia per la sua carriera da conduttrice televisiva sia per la sua vita privata, alimentando la cronaca rosa. Il suo esordio è arrivato negli anni ’90 come modella, prendendo parte a una campagna pubblicitaria provocatoria, ma il suo nome è rimbalzato da un giornale di gossip all’altro quando ha conosciuto e poi sposato Eros Ramazzotti. Dopo il loro matrimonio, infatti, la Hunziker è stata notata e portata in tv per prendere parte a diversi programmi come I cervelloni al fianco di Paolo Bonolis. Vediamo cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera della Hunziker partì con uno scandalo. La bella showgirl s’incamminò verso la fama dapprima come modella, posando per una pubblicità in biancheria intima di Roberta, dove mostra il suo fondoschiena. Dopo il matrimonio con Eros, i produttori iniziano a notare il suo talento e così la portano in tv. Il pubblico italiano si è lasciato conquistare dalla sua simpatia, che ha avuto modo di mostrare sul palcoscenico di Zelig in coppia con Claudio Bisio, ma anche a Striscia La Notizia. Nel 2018, la Hunziker ha avuto anche il piacere di condurre il Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, mentre nel 2019 ha sostituito Maria De Filippi alla conduzione di Amici Vip. Nello stesso anno, ha debuttato con il programma All Together Now. Dei suoi programmi più celebri ricordiamo anche Paperissima, Love Bugs e La forza dell’amore. Al cinema l’abbiamo vista recitare anche in alcuni cinepanettoni come Natale in crociera, Natale a Rio e Natale a Beverly Hills.

La Hunziker ha anche provato la carriera da musicista, pubblicando l’album Lole: nel 2006, la Sony pubblicò il suo primo singolo, From Noon Till Midnight, destinato però al mercato tedesco, austriaco e svizzero: l’insuccesso è rimasto dunque confinato, perché il mercato italiano non l’ha mai visto.

Michelle Hunziker è una social addicted: molto presente infatti su Instagram, Michelle condivide tantissimi scatti e storie, alcune importanti per annunci importanti (come il ritorno di un programma in tv, per fare un esempio). Inoltre, la showgirl è molto attiva nella difesa delle donne: ha fondato infatti l’associazione Doppia Difesa con l’avvocato Giulia Buongiorno, che si impegna ad aiutare e sostenere le donne costrette a subire abusi e violenze.

Michelle Hunziker: vita privata, marito, fidanzato, figlie

Appena arrivata a Milano, la Hunziker conobbe Marco Predolin, con il quale ebbe una breve ma intensa relazione: lui era 25 anni più grande di lei e la loro storia, seppur non fosse durata moltissimo, fece scandalo nel 2006 quando la Hunziker testimoniò contro Fabrizio Corona: quest’ultimo aveva diffuso alcune fotografie della coppia scattate alle Maldive, in cui erano senza costume, e risalivano all’estate del 1994 (anno in cui si conobbero).

Chiusa la parentesi Predolin, la Hunziker poi conobbe Eros Ramazzotti: si conobbero in discoteca durante una serata e si sposarono nel 1998, con una cerimonia sul lago di Bracciano. Avete presente la canzone di Eros, Più bella cosa non c’è? Beh, il cantante la dedicò proprio a lei, che comparve anche nella videoclip della canzone. Dal loro matrimonio è nata poi Aurora Ramazzotti, giovane influencer.

Il divorzio arriva nel 2002. Eros e Michelle si separano e ognuno va per la propria strada. A distanza di tanti anni, la Hunziker ha rivelato che il suo matrimonio è finito perché all’epoca era vittima di una setta, che l’aveva messa davanti a una scelta. “Quando Eros mi ha chiesto di scegliere tra lui o loro, io ho scelto loro”, ha spiegato la showgirl svizzera a Oggi nel 2017. Lasciata da parte anche la setta, nel 2011 incontra Tomoaso Trussardi, padre delle altre due figlie, Celeste e Sole. Ad oggi, la Hunziker vive a Bergamo con il marito e le figlie.

Michelle Hunziker, quanto guadagna?

Quanto guadagna Michelle Hunziker? Una domanda che qualcuno potrebbe porsi, e anche di frequente. La conduttrice televisiva ha sicuramente un bel curriculum, ma non è chiaro quale sia il suo compenso effettivo. Basti pensare però che per la conduzione di Sanremo nel 2018 ha guadagnato circa 400mila euro.

