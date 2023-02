Chi è Michele Zarrillo, il cantante ospite di Will a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Michele Zarrillo, ospite di Will al Festival di Sanremo 2023? Si tratta di uno dei cantanti italiani più apprezzati. Insieme in questa serata delle Cover duetteranno sulle note di uno dei suoi più grandi successi, Cinque giorni. Zarrillo è nato a Roma nel 1957. Tra i suoi successi più noti anche Una rosa blu. In carriera ha vinto il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987, gareggiando nella sezione Nuove Proposte, con il brano La notte dei pensieri. Ha partecipato al Festival molte volte, 13 in tutto, l’ultima nel 2020 con il brano Nell’estasi o nel fango.

Negli anni ‘70 esordisce come chitarrista prima del gruppo Semiramis e poi dei Rovescio della Medaglia. In seguito Zarrillo è diventato solista e, abbracciato il genere pop, vede successo e popolarità esplodere nel corso del anni Ottanta. Ad oggi Michele Zarrillo conta oltre quattro milioni di dischi venduti. L’elefante e la farfalla, L’alfabeto degli amanti, Una rosa blu e Cinque giorni sono solo alcuni dei maggiori e più noti successi del cantante che duetta con Will nella serata delle Cover di Sanremo 2023.

Sanremo lo ha vinto nel 1987, anche se la canzone di maggior successo, che oggi ripropongono nel duetto, Cinque giorni, è del 1994. Ecco qui di seguito tutte le volte in cui il cantante ha partecipato a Sanremo, in ordine cronologico, con i rispettivi brani portati di volta in volta:

Festival di Sanremo 1981 – Su quel pianeta libero (8º posto)

Festival di Sanremo 1982 – Una rosa blu (non finalista)

Festival di Sanremo 1987 – La notte dei pensieri (Categoria Nuove Proposte – 1º posto)

Festival di Sanremo 1988 – Come un giorno di sole (Categoria Big – 13º posto)

Festival di Sanremo 1992 – Strade di Roma (11º posto)

Festival di Sanremo 1994 – Cinque giorni (5º posto)

Festival di Sanremo 1996 – L’elefante e la farfalla (11º posto)

Festival di Sanremo 2001 – L’acrobata (4º posto)

Festival di Sanremo 2002 – Gli angeli (11º posto)

Festival di Sanremo 2006 – L’alfabeto degli amanti (2º posto nella categoria Uomini, finalista nella classifica generale)

Festival di Sanremo 2008 – L’ultimo film insieme (finalista)

Festival di Sanremo 2017 – Mani nelle mani (11º posto)

Festival di Sanremo 2020 – Nell’estasi o nel fango (18° posto)

Tra i suoi album in studio da solista, possono essere citati:

1982 – Sarabanda;

1988 – Soltanto amici;

1992 – Adesso;

1994 – Come uomo tra gli uomini;

1996 – L’elefante e la farfalla;

2001 – Il vincitore non c’è;

2003 – Liberosentire;

2006 – L’alfabeto degli amanti;

2011 – Unici al mondo;

2017 – Vivere e rinascere.

Vita privata: moglie e figli

Michele Zarrillo è sposato con Anna Rita Cupraro, che lavora nel mondo della musica. Insieme hanno avuto due figli: Luca, nato nel 2010 e Alice nel 2012; inoltre ha un’altra figlia, Valentina, nata nel 1981 da un’altra relazione. Il 5 giugno 2013, Zarrillo è stato colpito da un infarto ed è stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, restando lontano dalla scena per alcuni mesi. Zarrillo ha un seguitissimo profilo Instagram in cui pubblica scatti relativi alla sua carriera.