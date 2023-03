Verissimo, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè fidanzati: ecco con chi

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 25 marzo, Silvia Toffanin ha intervistato i tre giudici del serale di Amici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

A un certo punto, Malgioglio ha iniziato a punzecchiare i colleghi per spingerli a parlare delle loro vite private: “Io ho il coraggio di dire le cose, loro no”, ha detto Malgioglio. “Il coraggio magari arriverà”, ha risposto Giofrè, che però è stato subito interrotto da Cristiano: “Ma non dirmi che non hai una storia, dai”.

“Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo”, ha poi incalzato i due Malgioglio ed ecco che inaspettatamente qualcosa è successo.

A prendere la parola è stato prima Michele Bravi che ha lanciato un indizio: “Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”, lasciando così intendere che al momento nella sua vita c’è una persona.

A questo punto, l’unico a non aver ancora svelato nulla era Giofrè, così Malgioglio ha insistito: “L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”.

Messo alle strette, il ballerino vincitore di Amici 2012 ha dovuto ammettere la relazione: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”. Ma su chi sia ancora non si sa nulla.

Infine anche Michele Bravi ha rivelato di essere impegnato con un ragazzo turco: “Ecco siamo tutti e tre impegnati”. L’intervista si è conclusa con Silvia Toffanin che ha ringraziato Cristiano per averla aiutata.