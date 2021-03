Michele Bravi, l’ospite di Arisa al Festival di Sanremo 2021

Chi è Michele Bravi, l’ospite che duetterà con Arisa nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021, in onda questa sera, giovedì 4 marzo, su Rai 1? È un cantautore, noto per aver vinto la settima edizione del talent show X Factor. Nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 dicembre del 1994, Michele Bravi inizia a studiare sin da piccolo la chitarra e il pianoforte e inizia a cantare nel coro dei bambini della sua città.

Nel 2013 decide di iscriversi alla settima edizione del talent show X Factor, che, sotto la guida di Morgan, vince. Nel corso del programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui il brano La vita e la felicità, che successivamente verrà certificato disco d’oro. Nel 2014 canta il brano principale della colonna sonora del film di Carlo Verdone, Sotto una buona stella, mentre nel 2015 torna a X Factor, esibendosi come ospite nella finale.

Nel 2017 fa il suo esordio a Sanremo con Il diario degli errori, brano con il quale si classifica al quarto posto. A giugno si esibisce all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2017, dove riceve il premio singolo platino per Il diario degli errori. L’anno successivo torna per due volte all’Ariston: prima come ospite di Annalisa, con la quale duetta, e poi come ospite nella trasmissione Sanremo Young.

Sempre nello stesso anno Michele Bravi è coinvolto in un incidente stradale nel quale perde la vita un motociclista di 58 anni. Indagato per omicidio stradale, nel 2019 viene rinviato a giudizio. Il cantante fa quindi richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale, richiesta accettata dal GUP di Milano nel successivo mese di luglio.

Dopo un anno di assenza dalla scene in seguito all’incidente stradale, Michele Bravi nel 2020 torna in tv partecipando al programma di Maria De Filippi, Amici Speciale. Nel 2021, sarà ospite della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse) dove duetterà con Arisa sulle note del brano di Pino Daniele, Quando.

