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Mi presenti i tuoi?: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mi presenti i tuoi?: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 23 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers), film commedia del 2004 co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola è il secondo capitolo di una trilogia che comprende Ti presento i miei (Meet the Parents, 2000) e Vi presento i nostri (Little Fockers, 2010). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo gli eventi del primo film, Greg Fotter e la sua fidanzata Pam Byrnes decidono di presentare i genitori di lei, Jack e Dina, a quelli di Greg, Bernie e Roz, che abitano a Miami. Prima la coppia vola a Oyster Bay per prendere il padre di Pam, l’ex agente della CIA in pensione Jack Byrnes, la madre Dina e il nipote neonato di Pam, soprannominato Piccolo Jack, figlio di sua sorella Debbie (ora in Thailandia col marito Bob), e infine il gatto Sfigatto. Piuttosto che andare all’aeroporto come previsto, Jack decide di partire con un enorme e lussuosissimo caravan; durante il viaggio, Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se lui possa entrare a far parte della sua famiglia. I Byrnes vengono accolti dall’eccentrico Bernie, un avvocato di successo che ha lasciato l’attività per diventare un papà casalingo a tempo pieno, e Roz, terapista del sesso specializzata nella sessualità degli anziani. Presto iniziano a formarsi piccole crepe tra le due famiglie a causa delle loro personalità contrastanti: mentre i Byrnes sono rigidi, formali e tradizionalisti, i Fotter sono molto più emotivi, affettuosi e allegri, e hanno educato Greg alla contestazione del potere e al non arrivismo spinto. Bernie e Roz sono fin troppo espliciti per i consuoceri, imbarazzandoli con un eccessivo contatto fisico e continue allusioni al sesso. Il primo reale problema si presenta con un inseguimento tra Mosè, il cagnolino dei Fotter, e Sfigatto, culminando con il secondo che scarica Mosé nel water del camper, costringendo Bernie a distruggerlo per salvare Mosè: i Byrnes si trovano quindi a dover soggiornare nella casa dei Fotter. In seguito, durante una partita di touch football, Bernie ferisce accidentalmente la schiena di Jack.

Mi presenti i tuoi?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mi presenti i tuoi?, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Robert De Niro: Jack Byrnes
  • Ben Stiller: Greg Fotter
  • Dustin Hoffman: Bernie Fotter
  • Barbra Streisand: Roz Fotter
  • Blythe Danner: Dina Byrnes
  • Teri Polo: Pam Byrnes
  • Tim Blake Nelson: agente Vern LeFlore
  • Alanna Ubach: Isabel Villalobos
  • Ray Santiago: Jorge Villalobos
  • Kali Rocha: assistente di volo
  • Shelley Berman: giudice Ira
  • Owen Wilson: Kevin Rawley

Streaming e tv

Dove vedere Mi presenti i tuoi? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 23 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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