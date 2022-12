A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2022 con Papa Francesco: orario inizio, quanto dura, quando finisce, 24 dicembre, durata

A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2022 con Papa Francesco in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi, 24 dicembre 2022, alle ore 19.30 (con collegamento su Rai 1 dalle 19.20 e su Tv2000 dalle 19). La celebrazione del Pontefice resta dunque alle 19.30, come durante gli ultimi anni a causa del Covid, mentre in passato Papa Francesco diceva la Messa della notte di Natale alle 21.30. Una delle veglie più importanti per i cattolici, che Papa Francesco torna a celebrare all’altare della Confessione della Basilica di San Pietro a Roma. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. La durata della funzione è di circa un’ora e mezza e finirà per le 21. Per l’occasione il Tg1 slitterà alle 21.10.

Streaming e tv

Dove vedere la Messa della Vigilia di Natale 2022 con Papa Francesco di oggi, 24 dicembre? La funzione della notte di Natale verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 19.20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. La diretta sarà commentata da giornalisti esperti e dal vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao e al termine andrà in onda l’edizione serale del Tg1 (ore 21,10). La diretta potrà essere seguita in TV anche su TV2000 (visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivùsat) con collegamento dalle 19 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato. Ricordiamo che domani, 25 dicembre (Natale) Papa Francesco alle ore 12 terrà il tradizionale messaggio di auguri con la benedizione Urbi et Orbi.