A che ora inizia la Messa di Pentecoste con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Messa con Papa Francesco di oggi – domenica 23 maggio 2021 – in occasione della Festa di Pentecoste? L’orario della celebrazione dalla Basilica Vaticana di San Pietro è previsto per le ore 10. Si tratta di una solennità molto importante, con cui si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, vede il suo vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano. Sarà possibile seguire la Messa dell’Ascensione presieduta da Papa Francesco in diretta dalle 10 su Rai 1, Canale 5 e Tv 2000.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa di Pentecoste con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La Santa Messa di oggi sarà visibile in chiaro e in diretta dalle 10 su Rai 1, a cura del Tg1 e di Rai Vaticano. Rai 1 è visibile al canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky. Anche Canale 5 seguirà la celebrazione dell’Ascensione in diretta dalle 10 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 del decoder Sky). Inoltre sarà possibile seguire la Messa presieduta da Papa Francesco su Tv2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky. A seguire, dalle 12, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli.

Se non siete a casa, la celebrazione di Pentecoste con Papa Francesco sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Oltre a Raiplay si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, su Mediaset Infinity selezionando la diretta di Canale 5 e sul sito di Tv2000. Qui la diretta dal canale YouTube di Vatican News.

Pentecoste significato

Ma qual è il significato della Pentecoste? Al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Gli apostoli insieme a Maria, la madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, probabilmente della casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, dove presero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, erano affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. “Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste”, si legge, “si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?…”.