Messa Papa Francesco Pentecoste streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione

Oggi, domenica 23 maggio 2021, in occasione della solennità della Pentecoste, Papa Francesco presiede una Messa dalla Basilica Vaticana di San Pietro. La celebrazione si terrà oggi, 23 maggio, Solennità di Pentecoste, alle ore 10.00, nella basilica di San Pietro, con un accesso limitato di fedeli. Ma dove vedere la Messa di Papa Francesco di oggi per la festa di Pentecoste in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La Messa di oggi di Papa Francesco dalla Basilica vaticana avrà inizio alle ore 10, in occasione della Solennità della Pentecoste. La celebrazione di oggi sarà visibile in chiaro e in diretta dalle 10 su Rai 1, a cura del Tg1 e di Rai Vaticano. Rai 1 è visibile al canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky. Anche Canale 5 seguirà la celebrazione della Pentecoste in diretta dalle 10 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 del decoder Sky). Inoltre sarà possibile seguire la Messa presieduta da Papa Francesco su Tv2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky. A seguire, dalle 12, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli.

Messa Papa Francesco Pentecoste streaming live