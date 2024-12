Messa di Natale 2024 streaming e diretta tv: dove vederla, Rai 1, Canale 5, Tv2000, 25 dicembre, luogo, orario

Dove vedere la messa di Natale in tv oggi, 25 dicembre 2024? Una delle solennità più importanti per i cristiani, con la quale si annuncia la nascita di Gesù. A che ora è prevista la Santa Messa di Natale 2024 e dove vederla in tv? Appuntamento a partire dalle ore 10.55 di oggi su Rai 1 dalla Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma. A presiederla non sarà Papa Francesco, che ieri, nella Notte di Natale, ha presieduto la Messa della Vigilia dalla Basilica di San Pietro e aperto la porta santa per il Giubileo 2025. A seguire, alle ore 12, il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, dalla loggia delle Benedizioni che affaccia su Piazza San Pietro e leggerà il tradizionale messaggio natalizio. Sarà possibile seguire la Messa in tv di Natale 2024 anche su Canale 5 e Tv2000. Ma dove seguire la Messa di Natale 2024 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Appuntamento dalle ore 10.55 di oggi – 25 dicembre 2024, Natale – in diretta tv su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky) dalla Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma, che però non è presieduta da Papa Francesco. A seguire – alle ore 12 – il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Sarà possibile seguire la messa di Natale anche su Canale 5 dalle ore 10. Diverse celebrazioni per il Natale saranno disponibili su Tv2000: alle 8.30 e alle 19. Alle 12 inoltre sia su Rai 1 e su Tv2000 la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

Messa di Natale 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa di Natale 2024 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone, collegandosi sulla diretta di Rai 1. La celebrazione viene trasmessa in diretta a partire come detto dalle 10.55 di oggi, 25 dicembre 2024. Inoltre su Mediaset Infinity alle ore 10 selezionando la diretta di Canale 5 o sul sito di Tv2000 per le varie dirette delle Messe.

Benedizione Urbi et Orbi: orario e dove vedere

A che ora e dove vedere in tv la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2024? Appuntamento oggi, 25 dicembre 2024, in diretta in mondovisione da Piazza San Pietro alle ore 12 con Papa Francesco. Il tradizionale messaggio e la solenne benedizione alla città e al mondo sarà visibile su Rai 1 e Tv2000 e in collegamento sulle principali reti all news come Rai News 24 e SkyTg 24. In streaming su Rai Play, Sky Go e sul sito di Vatican News.