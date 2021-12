A che ora inizia la Messa di Natale 2021: orario inizio su Rai 1

A che ora inizia la Messa di Natale 2021? Appuntamento in diretta alle ore 10.55 di oggi, sabato 25 dicembre 2021 su Rai 1. La celebrazione sarà trasmessa dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma. A seguire, alle ore 12, il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo Messaggio natalizio.

Streaming e tv

Appuntamento dalle ore 10.55 di oggi – 25 dicembre 2021, Natale – in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma, che però non è presieduta da Papa Francesco. A seguire – alle ore 12 – il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Sarà possibile seguirla su Rai 1, Canale 5 e Tv2000.

Natale 2021, le celebrazioni

Vediamo insieme tutte le celebrazioni di questo periodo di feste e dove seguirle in tv. Domenica 26 dicembre 2021, giorno di Santo Stefano, l’Angelus con Papa Francesco da San Pietro, anche questo in diretta su Rai 1 e Tv 2000. Venerdì 31 dicembre il Papa presiederà, nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Il primo giorno del nuovo anno, cinquantacinquesima Giornata mondiale della Pace e Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la Messa come anche il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania sempre alle ore 10. Il 9 gennaio, nella Cappella Sistina, alle ore 9.30, Francesco presiederà la Messa e il Battesimo di alcuni bambini.

Sabato 25 dicembre

Rai 1

10.55 Santa Messa di Natale

Rai 1 – Tv2000 – Canale 5

12.00 Benedizione Urbi et Orbi

Domenica 26 dicembre

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza San Pietro

Venerdì 31 dicembre

Tv2000

17.00 Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso

Sabato 1 gennaio

Rai 1 – Tv2000

10.00 Messa festa di Maria madre di Dio

12.00 Angelus da piazza san Pietro

Domenica 2 gennaio

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza san Pietro