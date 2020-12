Messa di Natale 2020 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 19,30 nella basilica di San Pietro si terrà la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco. La funzione non sarà quindi a mezzanotte ma è stata anticipata alle ore 19,30 per consentire ai presenti di rispettare il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 viste le norme anti Covid. La Prefettura della Casa pontificia ha poi comunicato che, in occasione della Solennità del Natale, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico. Ma dove vedere la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco oggi 24 dicembre in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La funzione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). La diretta sarà commentata da giornalisti esperti e al termine andrà in onda uno speciale di A sua immagine (ore 21,10). La diretta potrà essere seguita in TV anche su TV2000 con un collegamento a partire dalle ore 19.

Messa di Natale 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato.

Benedizione Urbi et Orbi

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco, ma la Benedizione Urbi et Orbi? La benedizione verrà impartita dal Pontefice domani, 25 dicembre (giorno di Natale). Alle ore 12 il Papa declamerà ai fedeli il messaggio di auguri e la benedizione Urbi et Orbi. Anche in questo caso ci sarà un leggero cambio della modalità con Papa Francesco che non pronuncerà il discorso dalla loggia centrale della basilica che affaccia su Piazza San Pietro ma all’interno dell’Aula delle benedizioni del Palazzo Apostolico. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming in maniera analoga attraverso Rai 1 e TV2000 dalle ore 11,55 e sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News.

