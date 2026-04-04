Messa in tv Sabato Santo 4 aprile 2026, dove vedere: orari, luogo, streaming

Dove vedere la Messa in tv oggi, 4 aprile 2026, Sabato Santo? Oggi la Chiesa celebra Veglia Pasquale con cui si celebra la Risurrezione di Gesù. È la Messa più lunga dell’anno. Papa Leone XIV presiede la celebrazione, che prevede molte letture dell’Antico Testamento, la benedizione del Fuoco nuovo, dell’Acqua lustrale e il rinnovamento delle promesse battesimali. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Appuntamento oggi, 4 aprile 2026, Sabato Santo, dalle 21, nella basilica di San Pietro per la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Il Pontefice presiede la Santa Messa che accompagna i fedeli nella notte che porta alla Resurrezione di Cristo. Diretta dalle 21 su Tv2000 per la Veglia pasquale della Notte Santa, quella che Sant’Agostino definisce “la madre di tutte le veglie”. Il canale della Cei è visibile al tasto 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Sarà possibile seguire la messa del Sabato Santo anche sul sito di Tv2000 o sui canali social e YouTube di Vatican Media.