Messa in tv 4 agosto 2024, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, domenica 4 agosto 2024? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 4 agosto.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 4 agosto 2024, su Rai 1 alle ore 11. Collegamento dalle ore 10.50. La Messa di oggi viene trasmessa dalla Concattedrale di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) potrete assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle ore 10 invece, basterà collegarsi su Canale 5 per seguire la Messa. A seguire dalle 12 su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus con Papa Francesco.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dalla Concattedrale di Ascoli Satriano

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8:30 – Santa Messa

Ore 19 – Santa Messa