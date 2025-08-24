Icona app
TV

Messa in tv 24 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

di Anton Filippo Ferrari
Messa in tv 24 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 24 agosto 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 24 agosto.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 24 agosto 2025, alle ore 11 dalla Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca (Taranto). Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca (Taranto)

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
