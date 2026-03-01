Icona app
Messa in tv 1 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

di Antonio Scali
Messa in tv 1 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 marzo 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 marzo.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 marzo 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Cefalù (Palermo). Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Cattedrale di Cefalù
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Ricerca