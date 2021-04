A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – domenica 11 aprile 2021 – su Rai 1 e Tv2000? La Santa Messa della domenica “in albis”, quella successiva a Pasqua, e dedicata alla Divina Misericordia, inizia alle ore 10.30, presieduta da Papa Francesco nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. La Messa viene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al termine, alle ore 12, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli. Tutti i fedeli potranno seguire la Messa della Divina Misericordia alle 10.30 in diretta su Rai 1 e Tv2000. Inoltre le immagini verranno trasmesse in diretta televisiva da Vatican Media e in streaming su Vatican News con i commenti in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, portoghese e araba. Le immagini dell’evento saranno distribuite da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da raggiungere i fedeli di tutto il mondo.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa della Divina Misericordia 2021 con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La celebrazione verrà trasmessa in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 10.30 dalla Basilica di Santo Spirito in Sassia a Roma. Chi preferisce può seguire la Messa della domenica di oggi – 11 aprile 2021 – sempre in diretta dalle 10.30 su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di Tivùsat. A seguire, dalle 12, sugli stessi canali, la recita del Regina Coeli. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it, sul sito di Tv2000 e Vatican News.

Potrebbero interessarti Messa della Divina Misericordia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco Ascolti tv sabato 10 aprile: Sotto copertura, Amici 2021, Città segrete Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)