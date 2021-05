A che ora inizia la Messa dell’Ascensione con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Messa con Papa Francesco di oggi – domenica 16 maggio 2021 – in occasione della Festa dell’Ascensione? L’orario della celebrazione dalla Basilica Vaticana è previsto per le ore 10. Il Pontefice celebrerà la Santa Messa di oggi per la Comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma, rispondendo così ad una specifica richiesta della comunità birmana a Roma, e dando un ulteriore segno di solidarietà al Paese colpito tre mesi fa da un colpo di Stato. Sarà possibile seguire la Messa dell’Ascensione presieduta da Papa Francesco in diretta dalle 10 su Rai 1, Canale 5 e Tv 2000.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa dell’Ascensione con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La Santa Messa di oggi sarà visibile in chiaro e in diretta dalle 10 su Rai 1, a cura del Tg1 e di Rai Vaticano. Rai 1 è visibile al canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky. Anche Canale 5 seguirà la celebrazione dell’Ascensione in diretta dalle 10 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 del decoder Sky). Inoltre sarà possibile seguire la Messa presieduta da Papa Francesco su Tv2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky. A seguire, dalle 12, Papa Francesco reciterà il Regina Coeli.

Se non siete a casa, la celebrazione dell’Ascensione con Papa Francesco per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Oltre a Raiplay si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, su Mediaset Play Infinity selezionando la diretta di Canale 5 e sul sito di Tv2000. Qui la diretta dal canale YouTube di Vatican News.