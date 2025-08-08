Memories: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Memories, film diretto da Abdullah Oguz con Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e cast

Özgür, erede viziato e spocchioso, compiuti 18 anni deve fare in conti col testamento del nonno: tornare nel villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi. Ma quali sono gli attori che formano il cast? Nei ruoli principali vediamo: Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav.

Streaming e tv

Dove vedere Memories in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.