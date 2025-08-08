Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Memories: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Memories: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Memories, film diretto da Abdullah Oguz con Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e cast

Özgür, erede viziato e spocchioso, compiuti 18 anni deve fare in conti col testamento del nonno: tornare nel villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi. Ma quali sono gli attori che formano il cast? Nei ruoli principali vediamo: Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav.

Streaming e tv

Dove vedere Memories in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / The Help: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Viaggi di nozze: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / The Tourist: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / The Help: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Viaggi di nozze: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / The Tourist: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv giovedì 7 agosto: Un professore 2, Bella e Sebastien, Baywatch
TV / Il Padrino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il discorso perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / Baywatch: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Belle e Sebastien: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca