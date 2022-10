Memo Remigi dopo la molestia in diretta tv: “Gesto innocente e scherzoso”

Si scusa con Jessica Morlacchi e con i telespettatori, ma ribadisce che si è tratto di un gesto ludico. Memo Remigi interviene direttamente sull’increscioso caso che lo ha visto protagonista, vale a dire la palpata al sedere dell’ex cantante dei Gazosa in diretta tv, durante la puntata di venerdì scorso del programma del pomeriggio di Rai 1 Oggi è un altro giorno. Il video è diventato virale, con il cantante che è stato travolto dall’inevitabile bufera. Così la Rai ha deciso di risolvere il contratto con Remigi, che infatti già dall’inizio di questa settimana non è più apparso nel programma condotto da Serena Bortone.

Il cantautore ha raccontato la sua versione dei fatti tramite un post sui social: “Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande Azienda”.

Remigi poi aggiunge: “Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro. La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni. Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma. Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto”.

Il cantante si era già espresso a caldo, appena scoppiato il caso, tramite un’intervista a Fanpage, affermando di non sapere nulla della sospensione dal programma: “Nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami, ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo”. E poi aveva aggiunto: “C’è un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Ma a confermare la fine dei rapporti tra Remigi e Oggi è un altro giorno, prima del comunicato ufficiale della Rai, ci aveva pensato la padrona di casa Serena Bortone, che in apertura della puntata di ieri aveva annunciato duramente: “Come avrete notato da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere. Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora”. Da Jessica Morlacchi al momento nessun commento ufficiale.

Cosa è successo

Il cantante è accusato di aver compiuto una molestia in diretta su Rai 1. Siamo a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone, nella quale Remigi era uno degli ospiti fissi, i cosiddetti affetti stabili. L’83enne, nel corso della puntata di venerdì scorso, è abbracciato a Jessica Morlacchi, ex volto dei Gazosa, anche lei nel cast del programma. A quel punto il cantautore avrebbe allungato eccessivamente la mano, arrivando a palparle il fondoschiena.

In quel momento tutti gli affetti stabili si trovavano alle spalle della conduttrice, per il lancio iniziale. Dalle immagini, diventate virali sui social, si nota la mano “biricchina” di Remigi, che in un primo momento le stringe il braccio, poi si poggia sul fianco della Morlacchi, infine scivola fino a palparle il lato b. L’ex cantante dei Gazosa ha capito subito cosa stava avvenendo, perché ha reagito stizzita, schiaffeggiando la mano di Remigi e riportandola sul fianco, tenendola ferma. Insomma, Jessica ha provato a rimettere in riga il troppo arzillo Memo, ma ormai la frittata era fatta.