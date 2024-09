Maxima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

Questa sera, 2 settembre 2024, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Maxima, la serie in due puntate in onda dalle 21.20. La serie è composta in tutto da sei episodi, trasmessi tre per serata, per un totale di due puntate, in onda il 2 e 3 settembre. La serie è tratta dall’opera di Marcia Luyten, e narra la storia della futura regina d’Olanda. Una grande produzione olandese già venduta in molti Paesi. Ecco dove vedere Maxima in diretta tv e streaming.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 2 settembre 2024, alle ore 21.20 con la prima puntata.

Maxima streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie anche in diretta streaming o recuperare gli episodi on demand grazie alla piattaforma Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la serie Maxima in onda su Rai 1? La fiction olandese è composta da sei episodi (da 50 minuti ciascuno). Rai 1 ne manderà tre a serata, per un totale di due prime serate consecutive, il 2 e 3 settembre, dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 settembre 2024 OGGI

Seconda puntata: 3 settembre 2024

Location

Qual è la location in cui è ambientata Maxima e dove è stata girata? Le riprese di Máxima sono state realizzate in Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La serie è prodotta da Rachel van Bommel e da una squadra si sceneggiatori e sceneggiatrici che si sono occupati di trasformare il romanzo della Luyten in un’avvincente serie tv.