Maxima: trama, cast, quante puntate, storia vera, location, chi è, libro, streaming, serie Rai 1

Maxima è la serie evento in onda su Rai 1 in due serate, lunedì 2 e martedì 3 settembre 2024, alle ore 21.20. Una serie in stile The Crown, ispirata alla vita della regina d’Olanda, Máxima Zorreguieta. La serie è tratta dall’opera di Marcia Luyten, e narra la storia vera della futura regina d’Olanda. Gli anni della giovinezza in Argentina, dove visse, come figlia del Ministro dell’Agricoltura, il viaggio a Siviglia, l’incontro con Guglielmo Alessandro, la scoperta inaspettata, come in ogni favola che si rispetti, che l’uomo conosciuto è un principe. E il ritorno a New York, senza nessuna idea della piega che prenderanno le cose tra loro e della futura vita che l’aspetta in Olanda. Scopriamo tutte le informazioni su Maxima, come la trama e il cast.

Trama, storia vera

Si tratta di una grossa produzione olandese, e racconta la vita dell’attuale regina consorte dei Paesi Bassi, dai suoi primi anni in Argentina e New York, fino all’inizio della storia d’amore e del fidanzamento con il re Guglielmo Alessandro. La serie è tratta dal bestseller di Marcia Luyten, e si apre con giovane protagonista alla Feria de Abril di Siviglia. Qui, a una festa con amici conosce un uomo di nome Guglielmo Alessandro. Nonostante le iniziali reticenze, si sente attratta da lui. Più tardi scopre che è un principe olandese, ma Máxima riprende la sua vita normale a New York senza sapere che l’uomo sarebbe ricomparso al suo cospetto.

Tuttavia, durante la sua infanzia, Máxima visse in Argentina. Suo padre divenne ministro dell’Agricoltura nel regime di Videla in un’epoca di grande violenza nella città dove la giovane Máxima fu testimone di molti eventi spiacevoli. In coppia con Guglielmo Alessandro, tornerà a vivere momenti tesi, come inseguimenti, ma questa volta da parte della stampa. Chiede aiuto allora Guglielmo Alessandro, che decide di affrontarli. Ma quando questi le chiederà di sposarlo, il passato prenderà il sopravvento. Presentata con successo a Canneseries, Maxima è diventata campione d’ascolti in Olanda ed è già stata distribuita in 25 Paesi.

Maxima: il cast della serie

Ad interpretare Máxima è la 28enne attrice e modella argentina Delfina Chaves, alla sua prima serie da protagonista dopo la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. Nel ruolo di Willem-Alexander c’è l’olandese Martijn Lakemeier, lanciato al cinema da Martin Koolhoven nel war movie Winter in Wartime. Il set è stato galeotto per i due, che si sono innamorati proprio durante le riprese. Il cast è completato da Elsie de Brauw (Beatrix d’Olanda, l’ex regina scesa dal trono nel 2013 per lasciare il posto al figlio), Sebastian Koch (il principe consorte Claus van Amsberg), Daniel Freire (Jorge Zorreguieta) e Valeria Alonso (María del Carmen Cerruti).

Chi è Máxima Zorreguieta Cerruti

Nata a Buenos Aires nel 1971, Máxima Zorreguieta Cerruti è laureata in Economia e lavora come ricercatrice per i mercati finanziari, prima in Argentina e poi a New York. Nel 1999, durante un viaggio a Siviglia, incontra l’allora principe Willem-Alexander d’Orange: i due si innamorano perdutamente. Ma una sudamericana che vuole sposare un monarca, specie di una vecchia corte europea, non può aspettarsi una vita facile. La coppia si sposa nel 2002 non senza difficoltà: la famiglia reale fa pesare la discendenza e il passato di lei, figlia di un funzionario che in passato è stato coinvolto nel regime del generale Videla. Nonostante i dissidi e gli scandali, Máxima e Willem-Alexander coronano il loro sogno d’amore e oggi sono genitori di tre figlie: Caterina Amalia, 20 anni, erede al trono dei Paesi Bassi, e le principesse Alexia, 18, e Ariane, 17.

Maxima: quante puntate

Quante puntate sono previste per la serie Maxima in onda su Rai 1? La fiction olandese è composta da sei episodi (da 50 minuti ciascuno). Rai 1 ne manderà tre a serata, per un totale di due prime serate consecutive, il 2 e 3 settembre, dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 2 settembre 2024

Seconda puntata: 3 settembre 2024

Location

Qual è la location in cui è ambientata Maxima e dove è stata girata? Le riprese di Máxima sono state realizzate in Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La serie è prodotta da Rachel van Bommel e da una squadra si sceneggiatori e sceneggiatrici che si sono occupati di trasformare il romanzo della Luyten in un’avvincente serie tv.

Streaming e tv

Dove vedere Maxima in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 2 e 3 settembre 2024 alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.