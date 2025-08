Max Working – Lavori in corso: lo show con Max Angioni su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Torna questa sera, martedì 5 agosto 2025, in prima serata su Italia 1 “Max Working – Lavori in corso”, il nuovo show che vedrà Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni. Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian. Vediamo tutte le informazioni.

Anticipazioni

In ogni puntata di “Max Working – Lavori in corso”, Max Angioni si cimenterà in due mestieri diversi, affrontando l’esperienza da stagista/apprendista/collaboratore molto seriamente, ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante. I suoi “tentativi lavorativi” saranno poi raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirà con i datori di lavoro commentando a modo suo le esperienze. I lavori che Max affronterà sono:

Assistente/tuttofare nel club sportivo Adriano Panatta Racquet Club, del campione di tennis Adriano Panatta

Mercante d’arte nel negozio di Roberta Tagliavini, Robertaebasta

Maggiordomo presso il Domina Coral Bay, un resort a Sharm el-Sheikh.

Agente immobiliare, nell’agenzia di Mariana d’Amico con il supporto dell’agente Gianluca Torre

Aiuto cuoco al fianco dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna a Milano.

Pescatore a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia che salperà dal porto di Genova.

Contadino nella natura selvaggia della Cascina Selva di Ozzero (Milano).

Artigiano in prova presso la bottega milanese Falegnameria Cavalleroni di Cesare e Marzia

“Max Working – Lavori in corso” è un viaggio divertente nel mondo del lavoro, che attraverso il sarcasmo e l’ironia, racconta in modo originale e moderno le sfide quotidiane di molte professioni. Il programma, prodotto da Blu Yazmine, offre una prospettiva unica, mettendo in luce la difficoltà e la bellezza del lavoro manuale e professionale, e promette di conquistare il pubblico con l’energia e la simpatia di Max Angioni, pronto a portare la sua comicità sul luogo di lavoro.

Streaming e tv

Dove vedere Max Working – Lavori in corso in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 15 luglio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.