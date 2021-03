Max Gazzè, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Tra i protagonisti di Sanremo 2021 c’è anche Max Gazzè: ecco chi è il cantante che parteciperà alla kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1, insieme alla Trifluoperazina Monstery Band (qui il loro profilo).

Biografia

Max Gazzè, all’anagrafe, Massimiliano Gazzè nasce a Roma il 6 luglio del 1967. Si avvicina alla musica già all’età di 6 anni quando inizia a studiare pianoforte. A 14 anni inizia a suonare il basso elettrico, mentre a 15 anni si trasferisce con la famiglia a Bruxelles dove frequenta la scuola europea di Bruxelles e dove inizia ad esibirsi in alcuni locali.

Per cinque anni fa parte del gruppo 4 Play 4 per cui è bassista, arrangiatore e coautore. Nel 1991, Max Gazzè rientra a Roma dove sperimenta nuovi generi musicali, collaborando con artisti come Frankie hi-nrg mc, Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Tra il 1994 e il 1995 inizia a lavorare al suo primo album, Contro un’onda del mare, che viene pubblicato nel 1996. Il successo arriva l’anno seguente con i singoli Cara Valentina e Vento d’Estate, brano realizzato in collaborazione con Niccolò Fabi che vince anche Un disco per l’estate, che anticipano l’uscita del secondo album, La favola di Adamo ed Eva.

Nel 1999 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria “Giovani”, con il brano Una musica può fare. Torna a Sanremo anche l’anno successivo con la canzone Il timido ubriaco.

I primi anni del Duemila sono caratterizzati da diversi tour e anche da numerosi collaborazioni con artisti del calibro di Carmen Consoli, Paola Turci e Daniele Silvestri.

Nel 2008 torna nuovamente a Sanremo con il brano Il solito sesso, singolo che anticipa l’uscita di un nuovo album, Tra l’aratro e la radio.

Nel 2010 fa il suo esordio come attore nel film di Rocco Papaleo Basilicata coast to coast di cui compone anche la colonna sonora. Il brano Mentre dormi, inoltre, vince il David di Donatello come miglior canzone originale.

Nel 2013 torna a Sanremo, mentre nel 2014 insieme agli amici e colleghi di una vita, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, dà vita al gruppo Fabi Silvestri Gazzè.

Partecipa nuovamente al Festival di Sanremo nel 2018 con il brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, classificandosi al sesto posto e vincendo il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale.

Vita privata: chi è la fidanzata

Max Gazzè ha cinque figli: Bianca, Samuele ed Emily avuti con l’ex moglie Maria Salvucci, dal quale ha divorziato nel 2010 dopo 15 anni di matrimonio, e Silvia e Guglielmo, nati da una successiva relazione. Uno dei figli, Samuele, ha intrapreso la carriera di rapper con il nome d’arte di Sam Blu.

Ma chi è l’attuale fidanzata di Max Gazzè? Non è chiaro se il cantante sia fidanzato o meno. Sulla sua vita privata, infatti, Gazzè mantiene il più stretto riserbo.

Canzoni

Numerose le canzoni che lo hanno reso celebre. Tra queste, figurano La favola di Adamo ed Eva, Vento d’estate, Una musica può fare, Il solito sesso e La vita com’è, solo per citarne alcuni.

A Sanremo 2021, invece, Max Gazzè fa il suo ritorno, con la Trifluoperazina Monstery Band, con il brano dal titolo Il farmacista.

