Chi è il fidanzato o marito di Mauro Coruzzi (Platinette) ospite a Domenica In? La vita privata

Chi è il fidanzato o marito di Mauro Coruzzi (Platinette) ospite a Domenica In dopo la malattia? Ve lo diciamo subito: Platinette, Mauro Coruzzi, non risulta essersi mai sposato, pertanto l’uomo non ha un marito. In passato nel corso di alcune interviste ha però svelato di aver avuto dei rapporti anche con personaggi sposati famosi: “Ho avuto una relazione con una firma prestigiosa del giornalismo televisivo, ora lui si è sposato con una mia amica anche lei cicciona”. L’ultima relazione di cui ha invece parlato Platinette è quella con un chirurgo estetico di Parma alto 2 metri, che viveva però una doppia vita con la sua famiglia correndo poi in hotel da lui.

Nonostante il suo lato molto appariscente nella vita privata Mauro Coruzzi è molto riservato. Sappiamo però che quando era ancora adolescente ha vissuto una storia d’amore con una ragazza che avrebbe potuto renderlo papà. Ha svelato lui stesso che oggi poteva essere padre di un figlio di 42 anni. Mancavano pochi mesi all’esame di maturità quando la fidanzatina del liceo rimase incinta. Una notizia sconvolgente che generò il panico nell’allora giovanissimo Maurizio “Mauro” già consapevole della sua scelta di vita. Così entrambi decisero di abortire incontrando non poche difficoltà visto che all’epoca questa pratica era considerata illegale.

E ora Mauro Coruzzi è fidanzato? “L’ultima storia importante è stata con un medico, che mi ha mollato perché l’ho reso riconoscibile nel mio libro”, ha detto in un’intervista. “Dopo di lui ho avuto una storia con un elettricista di Monza, un cretino qualsiasi, però molto bello a cui piaceva baciare. Un giorno mi ha presentato il conto: dietro il suo interesse c’era in realtà un bisogno di soldi. Mi ha letteralmente rapinato”.

Chi è Platinette

Abbiamo visto la vita privata (fidanzato, marito) di Platinette, all’anagrafe Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, detto Mauro, ma cosa sappiamo su di lui? L’uomo nasce il 4 novembre 1955 (ha 67 anni) a Langhirano, Parma. È cresciuto in una famiglia di contadini. Trasferitosi con i suoi genitori a Parma e la sorella più grande (che si chiama Maura) si diploma all’Istituto Magistrale portando alla maturità una tesina su Gli indifferenti di Alberto Moravia e una canzone di Roberto Vecchioni. Prima di arrivare al successo televisivo lavora come garzone e successivamente muove i primi passi come giornalista nelle redazioni di giornali e radio.