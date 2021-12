Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti puntata del 8 dicembre 2021, Canale 5

Questa sera, mercoledì 8 dicembre 2021, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i temi di questa puntata, tra attualità, informazione, spettacolo e intrattenimento. Super ospite sul palco Michele Santoro con il quale celebra il trentennale della maratona evento Mediaset-Rai che li vide insieme contro la mafia in una staffetta di 5 ore con “Samarcanda” su Rai 3 e il “Costanzo Show” su Canale 5 in seguito all’omicidio di Libero Grassi.

E poi il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la conduttrice televisiva Michelle Hunziker, il cantautore e produttore musicale J-Ax, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, l’ex ministro Nunzia De Girolamo, le amatissime star tv Enrico Papi e Paola Barale, il trio canoro i Gemelli di Guidonia e il primario di cardiochirurgia del San Raffaele Alessandro Castiglioni.

“Approfitto della presenza di Michele Santoro per annunciare: noi con questa puntata finiamo l’anno televisivo, ricominceremo a primavera e l’annuncio è che ricominceremo dal Parioli, Teatro dove è nato lo show. Torno ai Parioli, purtroppo manca il regista Paolo Pietrangeli e l’autore che è stato con me 25 anni che era Alberto Silvestri. Noi superstiti ripartiamo”, ha dichiarato Maurizio Costanzo nel corso della puntata in onda questa sera, che chiude la prima parte di questa stagione del Costanzo Show.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 8 dicembre 2021, a partire dalle 23,40. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.