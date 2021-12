Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti puntata del 1 dicembre 2021, Canale 5

Questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i temi di questa puntata, tra attualità, informazione, spettacolo e intrattenimento. Ospiti sul palco del talk più longevo della televisione italiana che ha appena tagliato il traguardo storico dei 40 anni: il sindaco di Milano Beppe Sala, lo scrittore ed editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, Andrea Muccioli, figlio del fondatore di San Patrignano, i giornalisti e conduttori radiofonici Giuseppe Cruciani e Platinette e ancora Umberto Tirelli, oncologo e professore dell’università di Pavia, uno dei volti Mediaset dell’informazione Veronica Gentili, l’attrice comica Gabriella Germani e il vincitore del GF Vip5 Tommaso Zorzi. In esclusiva Maurizio Costanzo intervista il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, a partire dalle 23,40.