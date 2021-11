Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti prima puntata del 3 novembre 2021, Canale 5

Questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Appuntamento stasera alle 23:50 circa su Canale 5, dopo la fiction Storia di una famiglia per bene. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i temi di questa puntata, tra attualità, informazione, spettacolo e intrattenimento. Il talk show più longevo riapre il sipario per la 40° stagione. Il nuovo ciclo di puntate condotto da Maurizio Costanzo si aprirà con un omaggio al medico, attivista e fondatore dell’ONG italiana Emergency Gino Strada, scomparso lo scorso 13 agosto.

Tanti gli ospiti della prima puntata di oggi del Maurizio Costanzo Show: rieletto sindaco di Milano Beppe Sala, Paola Barale, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni Marco Cappato, Enrico Papi, Giuseppe Cruciani, Sonia Bruganelli, Rudy Zerbi, l’imprenditore e fondator di Eataly Oscar Farinetti, Stefano Musazzi e la vittima di bullismo transessuale Martina Panini. Ad accompagnare Costanzo e i sui ospiti dallo studio del Teatro De Paolis in Roma, la Zago Band di Massimo Zagonari, che aprirà la puntata sulle note della storica sigla, la celeberrima Se penso a te del Maestro Franco Bracardi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 3 novembre 2021, a partire dalle 23,50. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.