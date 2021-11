Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti prima puntata del 10 novembre 2021, Canale 5

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Appuntamento stasera alle 23:50 circa su Canale 5, dopo la fiction Storia di una famiglia per bene. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i temi di questa puntata, tra attualità, informazione, spettacolo e intrattenimento. Ospiti sul palco della puntata numero 4462: Maurizio Gasparri Senatore di Forza Italia e sua figlia Gaia, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, l’Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi, l’attrice comica Gabriella Germani, i giornalisti Giuseppe Cruciani e Salvo Sottile, l’attrice e conduttrice tv Anna Falchi e il conduttore radiofonico e televisivo Rudy Zerbi. In collegamento telefonico l’autore televisivo Antonio Ricci.

Nel corso della seconda puntata vedremo anche la storia delle gemelle Maurizia e Costanza. Il 23 marzo 1985 Maurizio Costanzo ospita nel suo talk Carmelina, incinta al quinto mese di gravidanza, che sul palco viene sottoposta dal suo medico ad un’ecografia, strumento diagnostico indispensabile ma ai tempi ancora agli albori e poco conosciuto.

Costanzo, come sempre precursore attento alla sensibilizzazione verso tematiche innovative, mostrò in questo modo al suo pubblico quanto fosse utile questo nuovo metodo di indagine che utilizza gli ultrasuoni. Alla domanda di Costanzo sul nome che avrebbe dato alle sue gemelle, dato che l’ecografia non riusciva a stabilire ancora il sesso dei nascituri, Carmelina rispose che se fossero stati maschi li avrebbe chiamarti Maurizio e Costanzo e se fossero state femmine Maurizia e Costanza. Dopo 36 anni, questa sera la signora Carmelina è tornata sul palco del Maurizio Costanzo Show con le sue figlie.

