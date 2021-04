Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata | 7 aprile

Torna questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di questa edizione in onda stasera, 7 aprile, dalle 23.20.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata che avrà tra i temi principali quello della lotta all’omofobia, con il ddl Zan che in questi giorni vede l’ostruzionismo di Lega e Fratelli d’Italia ed è ancora in attesa di essere calendarizzato in Senato. Lo storico giornalista intervisterà Jean Pierre Moreno, il ragazzo che di recente è stato aggredito nella metropolitana di Roma da un passante, mentre scambiava un bacio con il suo ragazzo. Parteciperà in collegamento telefonico anche Alessandro Zan, il relatore della nota legge contro l’omotransfobia. Si parlerà anche di nonni giovani: in studio al Maurizio Costanzo Show, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, Mara Venier, la signora della domenica, poi Ornella Muti, Rita dalla Chiesa e Francesco Rutelli. Fra gli ospiti della terza puntata del Costanzo show anche il cantautore toscano Pupo, reduce dal grande successo della quinta edizione del Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini, dove ha vestito i panni di opinionista insieme ad Antonella Elia. E ancora l’ex calciatore Ciro Ferrara, l’attore Claudio Amendola, il conduttore Giorgio Mastrota e Alessandro Castiglioni, primario di cardiochirurgia dell’ospedale San Raffaele di Milano. Non mancherà poi quello che ormai è diventato un ospite fisso del programma, ovvero l’attuale opinionista dell’Isola dei famosi Tommaso Zorzi, con la sua simpatica ed irriverente “Rassegna stampa stramba”. Appuntamento con il Maurizio Costanzo Show questa sera, 7 aprile 2021, per la terza puntata, su Canale 5 intorno alle 23.20, subito dopo la fiction con Sabrina Ferilli Svegliati amore mio.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 7 aprile 2021, a partire dalle 23,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

