Matrimonio a Parigi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 febbraio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Matrimonio a Parigi, film comico del 2011 diretto da Claudio Risi, con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Biagio Izzo, Annamaria Barbera, Loredana De Nardis, Paola Minaccioni, e Rocco Siffredi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo, milanese Doc, vende i prodotti della sua fabbrica direttamente al pubblico sulla sua TeleLecco Sat. Sua moglie Elvira, romana al 100%, oltre a fargli da sguaiata valletta nelle televendite adora consigliare il maritino su come evadere il fisco in tutti i modi e Lorenzo obbedisce felice, convinto di essere diventato più furbo di un napoletano. Ma non tutti i napoletani sono come Lorenzo li immagina: per esempio, Gennaro è un inappuntabile ufficiale della Guardia di Finanza, tanto onesto da controllare perfino il negozio d’intimo gestito da quel vulcano della moglie Costanza. Lorenzo e Gennaro non sanno che i rispettivi figli sono amici: studiano entrambi all’Institut de Art et design di Parigi. Quando partono per assistere alla consegna del diploma, Lorenzo e Gennaro si incontrano in treno. Appena l’industriale del Nord sente parlare partenopeo, convinto che ogni napoletano sia maestro nell’arte di arrangiarsi, gli confessa compiaciuto che sono anni che froda allegramente il fisco. Il finanziere sta al gioco e si fa raccontare tutto nei minimi particolari. Solo all’arrivo a Parigi l’ingenuo Lorenzo scopre che il suo amico napoletano è in realtà un ufficiale delle Fiamme Gialle e si dà disperatamente alla fuga. Ma è tutto inutile, perché i rispettivi figli hanno prenotato per i genitori la stessa suite, e così evasore e finanziere devono condividere la vacanza parigina insieme. A quel punto l’industriale del Nord comincia a fare di tutto per conquistare la simpatia del finanziere del Sud, sperando così di evitare la denuncia, ma invece peggiora notevolmente la situazione.

Matrimonio a Parigi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Matrimonio a Parigi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Boldi: Lorenzo Manzoni

Anna Maria Barbera: Costanza

Biagio Izzo: Gennaro Quasimodo

Paola Minaccioni: Elvira

Enzo Salvi: Annibale

Massimo Ceccherini: Leonardo

Loredana De Nardis: Anita

Rocco Siffredi: François Leroy

Diana Del Bufalo: Natalina Quasimodo

Emanuele Bosi: Mirko Manzoni

Raffaella Fico: Beatrice

Isabelle Adriani: Isabelle

Guglielmo Scilla: Diego Quasimodo

Alessandra Pozzi: Juliette

Streaming e tv

Dove vedere Matrimonio a Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 febbraio 2022 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.