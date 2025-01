Mastrototaro Food, qual è l’azienda della quarta puntata di Boss in incognito 2024 2025: datore di lavoro, location

Al centro della puntata di stasera, 13 gennaio 2025, di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti, ci sarà Mauro Mastrototaro, presidente di Mastrototaro Food, azienda d’eccellenza nella produzione e lavorazione di prodotti agricoli locali a filiera corta, dal campo al vasetto. Con sede a Bisceglie (BAT), Mastrototaro Food processa annualmente 900 mila kg di ortaggi a km zero tutti provenienti da coltivazioni di proprietà, conta 50 dipendenti che diventano 100 in alta stagione e ha un volume d’affari di 5 milioni di euro annui. Nella sua avventura in incognito, Mauro Mastrototaro affiancherà i suoi dipendenti: Franco lo porterà nei campi, dove tutto ha inizio, e con lui imparerà a raccogliere gli ortaggi, mentre Gaia gli insegnerà come preparare i peperoni grigliati sott’olio. Con Ameer imparerà a invasettare i pomodori secchi, mentre Marianna gli insegnerà a comporre una coloratissima giardiniera e Giusy lo istruirà nel lavoro di confezionamento.

L’esperienza di “Boss in incognito” mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi e comprendersi meglio, tra sorprese ed emozioni. I boss, camuffati con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco, possono conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. I lavoratori, senza saperlo, possono farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.

Streaming e tv

Abbiamo visto qual è l’azienda protagonista oggi a Boss in incognito 2025, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.