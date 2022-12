Masterchef Italia 12, i giudici: la giuria dell’edizione 2022 2023 del talent su Sky

Squadra che vince non si cambia. I giudici di Masterchef Italia 12 restano gli stessi degli ultimi quattro anni: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Una giuria ormai consolidata a cui spetterà il compito di scegliere i 20 concorrenti dell’edizione 2022 2023. Chi sarà il nuovo Masterchef italiano? Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin.

Ospiti

Abbiamo visto i giudici di Masterchef Italia 12, ma chi sono gli ospiti di questa edizione 2022 2023? Tanti ospiti tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose: tra gli altri, non potrà mancare tra i fornelli di MasterChef Italia il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo dagli appassionati del cooking show ma vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e ancora, tornano Jeremy Chan, 2 stelle Michelin a Londra col suo ristorante Ikoyi, citato come “uno dei ristoranti più eccitanti al mondo”, grazie ai suoi piatti caratterizzati da un’estetica artistica e visuale d’impatto, new entry lo scorso luglio nel ranking mondiale del World’s 50 Best Restaurants Award; lo chef Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua carriera, con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana.

E ancora Mauro Colagreco, lo chef che meglio di chiunque altro incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, 3 stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants, recentemente nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità), “maestro dei vegetali” famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d’arte; Giancarlo Perbellini, chef imprenditore con dieci locali in Italia, 2 stelle Michelin e tra i massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo.