Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti della terza puntata del 29 dicembre 2022, Sky

Questa sera, 29 dicembre 2022, va in onda la terza puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Nella terza puntata di Masterchef 12 si è finalmente formata la Masterclass, con i 20 concorrenti di questa edizione. Si inizia insomma a fare sul serio, tornano le prove più amate dal pubblico: dal pressure test alla Mistery Box fino all’amatissima prova in esterna con tanto di super ospite. I 20 affrontano le prime prove di questa stagione. All’ingresso in cucina troveranno una Golden Mystery Box, in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo.

Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici, si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test, per una prova di creatività che necessita di fantasia e ingegno, essendo basata su due prodotti tipici e basilari della tradizione culinaria italiana: gli aspiranti chef dovranno rispettarli, elevarli e renderli assoluti protagonisti.

Negli episodi di questa sera, giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go – ci sarà la prima Prova in Esterna di stagione: a far da sfondo alla sfida tra le brigate sarà lo storico e affascinante Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, che accoglierà i cuochi impegnati a ideare e preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, eccellenza locale e assoluto protagonista delle portate.

Ospite di questa sfida in terra veneta Antonio Lorenzon, “padrone di casa” bassanese e nono vincitore di MasterChef Italia in una finale ancora oggi memorabile. Al rientro in Masterclass, la brigata sconfitta sarà impegnata nel Pressure Test in cui i concorrenti verranno testati sulle loro basi tecniche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.