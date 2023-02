Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti dell’ottava puntata del 2 febbraio 2023, Sky

Questa sera, 2 febbraio 2023, va in onda l’ottava puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

I concorrenti dovranno preparare piatti ispirati alle loro radici culinarie. All’inizio della serata ci saranno delle Golden Mystery Box con piatti del passato, che daranno l’opportunità ai concorrenti di preparare piatti che raccontino i sapori di casa. In seguito ci sarà una sfida di pasticceria con lo chef Gianluca Fusto. Durante la Prova in Esterna, i concorrenti dovranno cucinare sulla cima del Monte Cervino. La squadra che perderà dovrà poi partecipare al Pressure Test, dove dovranno dimostrare di saper cucinare un alimento italiano. Chi non sarà all’altezza verrà eliminato dalla gara.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.